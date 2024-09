Tra i tanti partecipanti al battesimo di Victoire, nata ad aprile 2023, è impossibile non notare anche grandi assenze. Prima di tutto quella della principessa Charlene di Monaco, che non ama molto gli eventi mondani e che non si fa vedere spesso in pubblico soprattutto da quando ha avuto complessi problemi di salute; come lei erano assenti anche i suoi figli, i gemelli Gabriella e Jacques. Non si vede nella foto di gruppo nemmeno Carolina di Monaco: tra lei e la sorella Stephanie i rapporti non sono mai stati troppo distesi e pare che le stesse tensioni regnino tra cugini e in effetti nessuno dei figli della principessa è presente.