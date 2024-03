Los Angeles, distrutta da un incendio la villa da 7 milioni di dollari dell'attrice Cara Delevingne

La 31enne, di origine britannica, è in salvo: non era presente nell'abitazione al momento del rogo, perché a Londra per lavoro. Sopravvissuti i suoi gatti

La 31enne non era presente nell'abitazione, del valore di 7 milioni di dollari, perché attualmente è protagonista di uno spettacolo teatrale nel West End di Londra. Ma è stata subito informata di quanto stava accadendo e su Instagram, in tempo reale, ha condiviso la preoccupazione anche per la sorte dei due suoi amati gatti, alla fine portati al sicuro dai vigili del fuoco. "Il mio cuore è spezzato", aveva scritto inizialmente Delevingne ai 42 milioni di follower, convinta che gli animali fossero morti nel rogo. Poi la buona notizia che erano sopravvissuti. "Sono vivi! Grazie ai vigili del fuoco", è l'aggiornamento che ha dato. Due persone, però, sono rimaste ferite nell'incendio.

Tgcom24

Le immagini tv hanno mostrato enormi fiamme fuoriuscire dal tetto della residenza di lusso di Los Angeles di Cara Delevingne e, in seguito, le rovine annerite. Le fiamme hanno avvolto la proprietà di due piani sulle colline di Studio City, nordovest di Hollywood.

Dei due feriti si sa che un vigile del fuoco è stato portato in ospedale in condizioni stabili e un residente ha avuto problemi di lieve entità per aver respirato il fumo. "La vita può cambiare in un batter d'occhio. Quindi apprezza ciò che hai", è un altro pensiero che in quelle drammatiche ore scriveva da Londra la modella sui suoi profili social.