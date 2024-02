La fine della relazione di Lorenzo Amoruso con Manila Nazzaro

La fine della relazione tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro ha tenuto banco a lungo sulle pagine di cronaca rosa e i motivi sono molteplici, si è fatta anche allusione alla possibilità di un tradimento. L'ex calciatore e l'ex Miss Italia sono stati insieme per oltre 5 anni ed erano a un passo dalle nozze quando si sono lasciati, dopo che lei ha partecipato al "Grande Fratello Vip" nella sesta edizione del reality. La conduttrice ha accusato lui di aver avuto comportamenti inaccettabili, e Amoruso ha ammesso: "Con lei ho sbagliato, ma non sono stato violento". I due, che in coppia hanno superato la prova di "Temptation Island", hanno affrontato il dramma dell'interruzione di gravidanza. Il fatto che Manila abbia deciso di parlarne pubblicamente non è piaciuto a Lorenzo.