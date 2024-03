Una bambina tanto desiderata e amatissima, con la quale costruisce giorno per giorno un rapporto di complicità. "Parliamo tanto, secondo mio marito a volte anche troppo, nel senso che cerco di spiegarle delle dinamiche dei rapporti umani e magari è ancora presto", dice al settimanale Chi, e aggiunge: "Ce la sto mettendo tutta e cerco di non lasciare nulla al caso".

Lorena Bianchetti e il rapporto con la figlia Estelle Lorena Bianchetti parla di sua figlia Estelle come di una bimba dal carattere forte: "E' una bambina già molto determinata", ha raccontato. Una caratteristica ereditata da papà Bernardo De Luca, rivela la conduttrice che però aggiunge: "Per tante cose è difficile capire se siano innate o apprese guardando noi due. Per esempio, le piace dipingere, che è una cosa che faceva mio padre e che però io non le ho mai raccontato".

Il party a tema Cenerentola per i 5 anni di Estelle Per i 5 anni di Estelle, Lorena Bianchetti ha organizzato un party a tema Cenerentola. E' stata la bimba a sceglierlo, e se la mamma fa sapere: "Siamo passati da Minnie a Frozen a Cenerentola. Lei avrebbe voluto vestirsi di nuovo da principessa Elsa, la sua preferita tuttora. Sono stata io a dirle che forse era meglio cambiare... secondo me l'ha scelta per il vestito". Sui social la conduttrice ha condiviso qualche momento della festicciola con gli amichetti della figlia, inquadrando la bellissima torta e gli abbracci al momento di spegnere le candeline.

Lorena Bianchetti è diventata mamma a 45 anni A 45 anni, quando ormai non pensava di poter più avere figli, Lorena Bianchetti ha dato alla luce la sua piccolina, Estelle. La conduttrice ha annunciato il suo arrivo con una coccarda postata su social e al settimanale Chi ha detto: "Ho capito che questo nome, 'mamma', è un privilegio ed è un titolo nobiliare". Avere una figlia non è stata impresa facile. "Quando ho distolto l'attenzione dal pensiero di avere un figlio, sono rimasta incinta. Non ci ho più pensato ed è successo. Ora sono pazza di gioia", aveva confessato. "Pensavo che ormai non fosse destino, infatti questa gravidanza è veramente inaspettata" aveva detto annunciando la gravidanza.