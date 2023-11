Linda Evangelista: "Non voglio più andare a letto con nessuno"

La modella ha fatto sapere di aver chiuso con gli uomini da anni e di non avere rimpianti: "Ritrovare l'amore non è una priorità"

Non ha un uomo accanto e non potrebbe stare meglio di così: "Non voglio più andare a letto con nessuno. Non voglio sentire il respiro di nessuno", ha rivelato la modella in un'intervista con il Sunday Times. E ha aggiunto: "Non provo più interesse nel conoscere nuovi potenziali partner, ritrovare un amore non è una priorità".

Linda Evangelista è una donna felice Linda Evangelista ha raccontato di non avere un uomo accanto almeno dal 2016. Non è una data casuale: si tratta dell'anno in cui si è sottoposta all'intervento di cool sculpting che l'ha lasciata sfigurata, costringendola a vivere per ben 5 anni lontana dal mondo. Alla dolorosa disavventura si è aggiunta poco dopo la diagnosi di cancro, di cui la modella (che recentemente è tornata in passerella) ha parlato solo da poco. "Ho avuto due tumori al seno in cinque anni, so di avere un piede nella fossa. Tutto ciò che avrò d’ora in avanti sarà un bonus" ha detto. Nonostante tutto, si dichiara felice: "Sono felice per la mia vita. Sono felice di essere viva".

Gli amori di Linda Evangelista Da 7 anni Linda Evangelista non ha un uomo accanto e non intende averne, ma in passato la sua vita amorosa è stata intensa. Nel 1987, quando aveva 22 anni, ha sposato Gérald Marie, 37enne ex capo dell’ufficio parigino di Elite Model Management. Il matrimonio durò 6 anni e solo di recente Linda ha raccontato di aver subito abusi fisici e psicologici dal marito. In seguito ebbe una relazione lunga 6 anni con Kyle MacLachlan e poi con Fabien Barthez, calciatore della nazionale francese. Rimase incinta, ma perse il bimbo al sesto mese di gravidanza. Dalla relazione con Francoise-Henry Pinault ha avuto nel 2006 il figlio Augustin James.