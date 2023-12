Dopo gli scandali dei reali inglesi, entrano a pieno titolo nel mondo dorato dei pettegolezzi anche Letizia Ortis e il sovrano di Spagna, convolati a nozze nel 2004 e genitori di Leonor, 18 anni, e Sofia, 16 . A turbare la serenità dei royal ci avrebbe pensato un libro bomba in cui si racconta proprio della lunga storia tra la regina e il suo ex cognato.

Il gossip travolge Felipe e Letizia Il gossip che riguarda Letizia di Spagna è degno di una telenovela spagnola, ma è chiaro che non ci sono prove e non ci sono conferme. A lanciare la bomba è stato Jamie Del Burgo che ha raccontato della sua relazione con Letizia a Jaime Peñafiel, autore del libro "Letizia Y Yo". La Casa Reale spagnola, interpellata sullo scandalo, ha preferito non commentare: “Non abbiamo nulla da dire al riguardo”, ha dichiarato un portavoce a Femail. Tuttavia, le facce tese di Felipe e Letizia immortalate durante l'incontro annuale dell'Istituto Cervantes parlano chiaro…



Quali segreti nasconde la regina Letizia? Secondo quanto rivelato da Jaime Del Burgo, ex marito della sorella di Letizia, Telma Ortiz, la regina ebbe una relazione con lui prima di incontrare il principe Felipe. Jaime Del Burgo lo avrebbe confidato al giornalista Jaime Peñafiel, autore di un libro choc intitolato Letizia e io. Stando al libro scandalo la storia tra Letizia e Jaime iniziò nel 2002 e durò fino al 2004. In quell'anno, lui le organizzò una cena romantica nel giardino dell’hotel Ritz, con l'intenzione di chiederle di sposarlo. Tuttavia, Letizia gli confessò che aveva conosciuto l'uomo che avrebbe cambiato il suo destino: Felipe di Borbone e di Grecia.



Il libro bomba Secondo il libro appena pubblicato, Letizia e Jamie rimasero in buoni rapporti e mantennero una “amicizia complice”. Ma nel 2010, il loro sentimento si riaccese. Jaime racconta che un giorno, mentre erano sdraiati “uno di fronte all'altro sulla stessa amaca” sotto il portico della piscina di casa sua, Letizia gli confessò di amarlo e lui ricambiò. L'imprenditore afferma che lui e la regina avevano il progetto di fuggire insieme negli Stati Uniti. E che Letizia - già madre di Leonor e Sofia - gli aveva anche suggerito di avere un figlio insieme “ricorrendo a una madre surrogata a Los Angeles”. In quel periodo, però, uscì su un giornale una foto di Letizia che baciava il marito, Felipe. Jaime si infuriò e chiese spiegazioni e lei rispose: “Ho dovuto farlo per proteggerci”. Nell'agosto 2011 Letizia avrebbe messo fine alla loro relazione con una telefonata in cui diceva: “Non possiamo più vederci”.

Ci sono le prove? Jaime sostiene di avere le prove delle sue intime relazioni con la regina, tra cui “foto, video e messaggi”. Prima dell'uscita del suo libro scandaloso, l'imprenditore ha condiviso sul suo profilo Twitter un'immagine della regina in dolce attesa che si fa un selfie davanti allo specchio. La didascalia dice: “Amore. Porto la tua pashmina. E’ come averti vicino a me. Mi coccola. Mi difende. Aspetto con ansia il momento in cui ci rivedremo. Amore mio. Fuggiamo via”. Il tweet è stato poi eliminato dopo poche ore. Ma le accuse nel suo libro rimangono.