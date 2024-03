Lele Mora e Daniele Interrante insieme, guarda la passeggiata a Milano

Tgcom24

Lele Mora e Daniele Interrante a spasso insieme Daniele Interrante quando vede i paparazzi alza la mano in segno di saluto e anche Lele Mora accenna un sorriso. L'ex tronista di "Uomini e Donne" ha un look casual, con pantaloni larghi e anfibi, cappotto e berretto di lana. Nasconde lo sguardo dietro occhiali dalle lenti fumé. L'ex agente dei vip ha un pastrano di pelliccia e scarpe da ginnastica. "Non sono sparito perché non mi volevano più, mi sono fatto da parte perché sono stato molto male e mi devo curare: soffro di demenza senile" aveva rivelato in un'intervista al settimanale Diva e Donna.



La nuova vita di Lele Mora Nei primi anni Duemila Lele Mora era un uomo di successo, agente dei vip più in vista del periodo tra i quali, oltre a Daniele Interrante, anche Costantino Vitagliano e Fabrizio Corona. La fine del suo impero è stata decretata da alcune inchieste giudiziarie in cui è stato coinvolto e la bancarotta della sua agenzia, per le quali è stato condannato a 6 anni complessivi di carcere. "Sono rimasto in carcere un anno e mezzo, sono stato addirittura in isolamento. Mentre il resto della condanna l’ho scontata in affidamento ai servizi sociali nella comunità Exodus di don Mazzi", ha raccontato a Diva e Donna. Ai problemi con la legge si sono aggiunti quelli di salute: "Ora non ho più carichi pendenti con la giustizia, ma non sono tornato a lavorare, mi devo curare, l’ultima botta è stata dura, ed è arrivata dopo che ero già stato operato, con successo, per un tumore tra il polmone e il rene, e dopo avere scoperto di essere diabetico".