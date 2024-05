Con lei a tavola c'erano i genitori Renato e Patrizia , il fratello Andrea , il compagno Leonardo D’Amico e la figlia Ginevra . Una giornata all'insegna dell'amore, dell'allegria e della semplicità per la ex velina che ha voluto condividere con i follower le immagini più belle.

Laura Freddi ha spento 52 candeline e ha festeggiato con un bel pranzo in famiglia in un ristorante di Roma.

Tgcom24

La festa di compleanno di famiglia "La mia famiglia sempre al primo posto, festeggiare con loro è stato fantastico. Il senso della vita e amore puro" ha scritto Laura Freddi condividendo sui social le foto del pranzo con i suoi cari. A portare a tavola la torta di compleanno, una bellissima crostata di frutta, è stata la figlia Ginevra, nata 7 anni fa. La piccola era deliziosa con il suo abitino rosa e a fine giornata si è divertita sull'altalena in compagnia del nonno. Ha soffiato sulle candeline insieme alla mamma, che per la sua giornata speciale ha indossato una morbida tuta nera. "Vi voglio ringraziare tutti per l’affetto che mi state dimostrando. Che per me non è mai scontato. Grazie" ha scritto Laura ai follower.



L'amore di Laura Freddi per la figlia Ginevra Laura Freddi è pazza d'amore per la sua piccola Ginevra e negli scatti della festa di compleanno lo dimostra. La bimba è nata quando la ex stella di "Non è la Rai" aveva 45 anni: "È una figlia che ho tanto desiderato… Sto ancora cercando di riprendermi da allora. Non è facile a quest’età, anche se comunque il tempo è volato" ha detto a "Verissimo". Nel corso di un'altra intervista ha spiegato di non essersi mai affidata all'aiuto di una babysitter e di essersi occupata della bambina al 100% insieme al compagno Leonardo D'Amico.



La storia con Leonardo D'Amico Il primo incontro tra Laura Freddi e Leonardo D'Amico risale al 2013: si sono conosciuti grazie alla passione comune per la pallavolo. Nel 2018 lui le ha chiesto di sposarla e il gran giorno è stato pianificato per il 2020 ma poi rimandato a data da destinarsi a causa della pandemia: "Sogno il matrimonio in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi: un’emozione che spero di vivere presto. Per questo voglio che sia una gran festa con tanti invitati quella che faremo il prossimo anno" aveva detto, ma poi il progetto è stato accantonato.

