La settimana delle stelle

Una settimana di festeggiamenti per le celebrità, tra Stefano De Martino che ha compiuto 30 anni, Claudia Gerini, Federica Nargi ed Elisabetta Canalis alle prese con i party delle rispettive figlie, e Justin Bieber e Hailey Baldwin che si sono sposati per la seconda volta. Ha ottimi motivi per fare festa anche Clarissa Marchese, che proprio in questi giorni ha annunciato la sua prima gravidanza. Ecco tutto il meglio del gossip...