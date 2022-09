La settimana delle stelle

I Totti hanno tenuto banco anche in questi primi giorni di settembre.

C’è chi dice che vivano ancora sotto lo stesso tetto in attesa della separazione e chi sostiene che Ilary Blasi stia in hotel come in effetti si è geolocalizzata, intanto Francesco si concede ancora una cena segreta con Noemi Bocchi. Poi c’è Tomaso Trussardi che viene paparazzato in barca con una manager inglese, mentre Elisa Esposito ritorna single. A Venezia volano i piccioncini Federica Pellegrini e Matteo Giunta, mentre Luisa Ranieri chiude l’estate in bellezza. Ecco cosa ti sei perso in sette giorni di gossip…