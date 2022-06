La settimana delle stelle

L'amore la fa da padrone nella settimana vip, a partire dalle nozze bucoliche di Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada, andate in scena sui colli senesi e nel Metaverso.

Passione alle stelle anche per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini che, in barca in Sardegna, si godono attimi di coppia. Anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno passato qualche giorno insieme e con loro c'erano anche Santiago e Luna Marì. Rkomi e Paola Di Benedetto fanno sul serio: i due sono stati paparazzati per la prima volta avvinghiati uno all'altra.