la settimana delle stelle

Una festa a cinque stelle per Elisabetta Gregoraci che ha festeggiato 42 anni nel ristorante di Flavio Briatore a Montecarlo. Musica, buon cibo e tantissimi amici per brindare alla showgirl che ha catalizzato l’attenzione con la sua verve. Nel famoso locale dell’ex marito erano presenti gli amici più cari, il figlio Nathan Falco, la sorella Marzia e Flavio che non l’ha mai persa di vista…