La settimana delle stelle

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano. Ecco la bomba che ha agitato il gossip della settimana insieme alle foto di Sabrina Salerno in versione miss maglietta bagnata, alla passerella di Georgina Rodriguez con il pancione, al compleanno di Giulia De Lellis completamente nuda e alle foto sul set di Can Yaman e Francesca Chillemi. Poi c’è Belen Rodriguez che merita un capitolo a parte: s’è dichiarata ufficialmente single e si è fatta beccare insieme al suo ex Stefano De Martino.