La settimana delle stelle

L’autunno ha portato nuovi amori nello showbiz: da quello misterioso di Massimiliano Allegri a quello finalmente svelato di Elodie. Si festeggia la fine del ciclo di chemioterapia della guerriera Carolina Marconi e si brinda in stile Anni ’80 per i 49 anni della scatenata Alessia Marcuzzi. E poi continua a tenere banco la telenovela Icardi: spuntano video e Wanda s’arrabbia, ma poi volano via insieme cercando di far pace… senza riuscirci. Ecco tutto quello che ti sei perso in sette giorni di gossip.