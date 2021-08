La settimana delle stelle

La settimana di gossip è iniziata in maniera scoppiettante con la festa per il 30esimo compleanno di Diletta Leotta, accesa dalle polemiche e in cui si è notata l'assenza di Can Yaman. E' proseguita all'insegna della sensualità con le effusioni bollenti in barca di Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta, il topless mozzafiato di Gessica Notaro e il lato B in mostra di Elettra Lamborghini. Filippo Magnini insegna a Mia a camminare, e a proposito di figli: Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello presto saranno mamma e papà.