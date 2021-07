La settimana delle stelle

Instagram

Vacanze da sogno tra il Tigullio e la Versilia per Giulia De Lellis con il suo Carlo Gussalli Beretta. Il loro amore brucia sotto il sole, come quello di Federica Pellegrini e Matteo Giunta finalmente usciti allo scoperto. Nel Principato di Monaco si respira profumo di fiori d'arancio: le nozze di Pauline Ducruet e Maxime Giaccardi sembrano alle porte. E per tante coppie felici ce n'è anche una al capolinea: Myriam Catania torna single dopo la rottura con Quentin Kammermann.