La settimana delle stelle

La vacanza in Turchia per conoscere la suocera fa impazzire i fan di Diletta Leotta e Can Yaman, il pancione al countdown di Belen Rodriguez tiene i follower incollati allo schermo, i bikini delle vip al mare intrigano, l’anniversario alle Maldive di Elena Morali entusiasma. E poi ci sono le solite scaramucce in casa Corona: Carlos felice per avere superato brillantemente l’esame di maturità, ma Nina Moric attacca Fabrizio per questioni di soldi. Ma non solo... Ecco cosa ti seri perso in sette giorni di gossip.