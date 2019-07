la settimana delle stelle

Sette giorni di amori e tradimenti per le nostre coppie vip. L'affaire che coinvolge Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia (e l'eventuale terzo incomodo Riccardo Scamarcio), ha tenuto banco per tutta la settimana. Ma c'è stato spazio anche per il ritorno di fiamma tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, per il nuovo flirt di Diletta Leotta e per l'uscita di coppia di Gessica Notaro. Se ti sei perso qualcosa, è l'occasione per reuperare...