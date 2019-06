la settimana delle stelle

Le vacanze sono ufficialmente iniziate per le celebrità, da Wanda Nara che infiamma i social dalla Polinesia con curve mozzafiato, a Georgina Rodriguez in barca con Cristiano Ronaldo che sfoggia un pancino sospetto, passando per Gigi Buffon e Ilaria D'Amico più bollenti che mai. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, invece, si gono la notte a bordo di una decapottabile. Chi non pensa al relax sono le calciatrici impegnate nel mondiale, bravissime in campo e con fisici mozzafiato.