la settimana delle stelle

Dall'anomalia riscontrata a Fedez ai messaggi in codice che Kate Middleton ha recapitato via tv al principe William, fino alla vacanza in barca di Luigi di Maio e Virginia Saba e all'amore sbocciato (e finalmente confermato) tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone: questa settimana il gossip è stato davvero per tutti i gusti. Scopri tutto quello che non puoi assolutamente perderti...