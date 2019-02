la settimana delle stelle

Amori e veleni da vip nella settimana di San Valentino. C'è chi ha festeggiato come Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, che dopo mesi di separazione si sono ritrovati felici in famiglia, e chi ha iniziato una nuova storia d'amore, come Marco Borriello con Gilda Ambrosio (un vero e proprio incrocio di ex), ma c'è anche chi ha dovuto difendere un'amica, come è capitato a George Clooney con Meghan Markle. E poi ci sono le dichiarazioni di Belen e le immagini principesche di Kate Middleton. Guarda cosa ti sei perso in sette giorni di gossip...