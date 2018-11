la settimana delle stelle

La settimana si apre con un bel fiocco rosa in casa Vieri-Caracciolo per la nascita di Stella in una clinica milanese. Intanto, a Roma Matteo Salvini ed Elisa Isoardi siedono allo stesso tavolo in una cena di gala: tra i due ex non mancano sorrisi e sguardi complici. Periodo "delicato" per Meghan Markle la cui sorellastra è pronta a sfornare un libro al vetriolo sulla Duchessa di Sussex. Ecco tutto quello che ti sei perso in sette giorni di gossip...