la settimana delle stelle

Sexy più che mai Alessia Marcuzzi festeggia il suo compleanno a Dubai con i figli, il marito e gli amici. Giacomo Bettarini diventa maggiorenne e si scatena in pista con Simona Ventura e papà Stefano. Fiori d'arancio in vista per Massimiliano Allegri e Ambra che si sposeranno il prossimo giugno. Fresca di relazione, Asia Argento dice di Corona: "Il sesso con Fabrizio? Mi ha steso". Ecco tutto quello che ti sei perso in sette giorni di gossip...