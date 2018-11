la settimana delle stelle

Gioie e dolori per i nostri vip nella settimana a cavallo tra ottobre e novembre. Trionfa l'amore per Ilenia Lazzarin e Roberto Palmieri convolati a nozze a Positano, e pure per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che festeggiano il loro primo anno insieme tra palloncini e rose rosa. Meno bene va per Fedez che dopo la festa scandalo fa sapere sui social di avere ricevuto minacce di morte, per l'ex velina Ludovica Frasca che viene ricoverata in ospedale per motivi di salute e pure per Benedetta Parodi, vittima del maltempo. Sfoglia la gallery e scopri cosa ti sei perso in sette giorni di gossip...