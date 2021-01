La settimana delle stelle

Tgcom24

A Dubai la temepratura è rovente, grazie anche alle curve strepitose di Vicky Varga in bella mostra. A Milano, invece, Melissa Satta si imbacucca per resistere al freddo durante il giro di shopping. Anche Diletta Leotta si aggira tra le vetrine, cercando di passare inosservata dopo il gossip che l'ha travolta riguardo al flirt con Can Yaman. Chi non ha paura di farsi notare è Andrea Damante, più innamorato che mai di Elisa Visari.