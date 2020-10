la settimana delle stelle

Coppie consolidate che si lasciano, come Melissa Satta e Boateng, e altre che sbocciano, come Stefano De Martino con Mariacarla Boscono. Ma soprattutto emozioni e gioie indescrivibili come l’arrivo della primogenita di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca. Ma non solo, ecco cosa è successo in questi giorni di gossip tra distanziamento, coprifuoco e tanta voglia di fare i vip…