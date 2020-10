La settimana delle stelle

Instagram

Dopo 9 anni insieme, Luigi Berlusconi ha sposato Federica Fumagalli con una cerimonia intima e riservata. Per una coppia che si è giurata amore eterno in questa settimana, ce ne sono ben due che hanno rinnovato la promessa 25 anni dopo il sì. Si tratta di Cristina Parodi e Giorgio Gori, felici come il primo giorno, e Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati che hanno celebrato nuove nozze con tanto di abito bianco. La storia tra Chiara Giordano e Andrea Evangelista è iniziata da poco e i due sono appena usciti allo scoperto, chissà cosa gli riserva il futuro!