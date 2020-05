la settimana delle stelle

Una settimana all’insegna della maternità e dell’amore. Sono diventate mamme Alena Seredova e Cristina Marino; mentre Giorgia Palmas ha annunciato la dolce attesa mostrando in giro il suo bellissimo pancione. E poi le vip non smettono di stupire e scandalizzare. Naike Rivelli si spoglia ancora ed Elettra Lamborghini compie “18 anni” a modo suo. Elisabetta Gregoraci confessa le corna ricevute e Miriam Leone smentisce le nozze imminenti. Ecco tutto quello che ti sei perso in sette giorni di gossip…