la settimana delle stelle

Con la primavera che è entrata ormai nel vivo, le vip hanno voglia di sensualità. Da Martina Stella che posa in lingerie sexy a Kylie Jenner che regala siparietti hot, passando per l'allenamento bollente di Georgina Rodriguez e gli scatti in bikini di Wanda Nara o Emily Ratajkowski, su Instagram è un'esplosione di curve. E a proposito: non mancano quelle arrotondate dalla gravidanza dei pancioni vip. Non perderti niente del meglio del gossip della settimana...