la settimana delle stelle

Cerimonie, nascite e pancioni nella settimana di gossip. Adriano Galliani a 80 anni si è sposato con Helga Costa, Veronica Ferraro ha detto sì a Davide Simonetta e Ignazio Boschetto a Michelle Bertolini. Nel principato di Monaco invece hanno festeggiato il battesimo di Victorie, figlia di Louis Ducruet. Virginia Mihajlovic ha dato alla luce il figlio e ha scelto un nome in omaggio al nonno. Jacqueline Luna Di Giacomo si prepara al parto e insieme a Ultimo ha lasciato l'Italia per farvi ritorno in 3. Anche Giulia Salemi ha sfoggiato il pancione durante un viaggio a New York.