la settimana delle stelle

Stefano De Martino sceglie di non stare al gioco di Belen Rodriguez e dopo che lei l'ha accusato in tv di averlo tradito, lui preferisce rispettare la privacy.

Quella di Francesco Totti è una replica indiretta a Ilary Blasi: alle accuse della ex moglie lui risponde con i baci a Noemi Bocchi. Amore alle stelle anche per Roberta Morise ed Enrico Bartolini che aspettano il loro primo figlio. Aurora Ramazzotti ha festeggiato il primo compleanno da mamma scatenandosi in un karaoke con Eros Ramazzotti.