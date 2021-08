La settimana delle stelle

Instagram

Nuove cicogne in arrivo per D’Alessio e Di Vaio, Belen e la Pellegrini festeggiano con i loro compagni, la principessina Charlotte Casiraghi trascorre le vacanze con la famiglia al largo di Pantelleria, mentre i Ferragnez si trastullano sugli scivoli in mare. E poi c’è la promessa di nozze di Jacobs, il tradimento “reale” del marito di Eugenia di York, il primo bacio paparazzato tra la Tatangelo e Cori e il primo balletto in mare di Gianluca Vacchi con la figlia. Ecco tutto quello che ti sei perso in sette giorni di gossip…