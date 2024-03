La settimana delle stelle

Chiara Ferragni è partita per Dubai insieme ai figli, alla madre e alla sorella Valentina (Francesca invece è a Lisbona con la famiglia) e Fedez, rimasto a Milano, ha traslocato nella nuova casa e si è regalato una Ferrari.

Per una coppia in crisi altre esplodono d'amore: Elodie e Andrea Iannone regalano scatti hot sui social, Gaia Bermani Amaral posta quelli romantici delle nozze con Rocco Ricciardulli. Intanto le condizioni di salute di Kate Middleton, che ha scritto da sola il discorso con cui ha annunciato di avere un cancro, continuano a preoccupare tutti. O quasi: Harry e Meghan, seppur in apprensione, non la perdonano e continuano a pretendere "scuse umilianti".