la settimana delle stelle

Nuovi amori sdoganati nelle coppie vip, da Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo usciti allo scoperto e poi paparazzati insieme, a Belen Rodriguez che conferma la relazione con Angelo Edoardo.

Non conoscono crisi Luca Argentero e Cristina Marino che, alle Maldive con i figli, danno prova di tutta la loro complicità. Ambra Angiolini e Francesco Renga invece non sono più una coppia ma l'affetto resta e non perdono occasione di dimostrarselo.