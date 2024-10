La settimana delle stelle

Dalle nozze bis di Beatrice Valli e Marco Fantini alla proposta di matrimonio di Gigio Donnarumma ad Alessia Elefante, passando per la singletudine di Chiara Ferragni e Marina Di Guardo, per finire alla bufera su Francesco Totti, pizzicato con Marialuisa Jacobelli. Ma in questa settimana di gossip ci sono stati anche il compleanno di Mara Venier e quello di Paolo Ciavarro, mentre si è chiusa con l’archiviazione la lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì.