La settimana delle stelle

Il ricovero di Kate Middleton ha catalizzato l’attenzione di questa settimana: tra le ipotesi sulla natura dell’intervento addominale e il pensiero ai principini affidati alla tata.

E poi il pensiero di William in ospedale e l’imminente entrata in clinica di Re Carlo per un trattamento programmato alla prostata. Ma non solo, in questi sette giorni di gossip ci sono anche le notizie belle come i compleanni di Giulia De Lellis, Costanza Caracciolo e Kate Moss, la gravidanza di Chiara Nasti e la luna di miele di Alena Seredova in Cambogia.