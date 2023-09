La settimana delle stelle

Belen Rodriguez ha finalmente ufficializzato la sua storia d'amore con Elio Lorenzoni, mentre Leonardo DiCaprio è stato paparazzato a spasso con Vittoria Ceretti e già si parla di love story.

Ma per un amore che inizia ce n'è uno che finisce, come quello di Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada che si sono detti addio. Federica Pellegrini e Matteo Giunta non conoscono crisi e, a un anno dalle nozze, si amano più che mai.