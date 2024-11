la settimana delle stelle

Chiara Ferragni è tornata a infiammare il gossip: prima le voci di un flirt con Giovanni Tronchetti Provera, poi le prime foto di coppia sul lago di Como, e infine un viaggio lampo a Madrid per ricevere un premio e festeggiare la svolta. Fedez è in America, mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi sono rientrati da Miami confermando la loro relazione. Nuovo amore per Paolo Virzì, compleanno in campagna per Eros Ramazzotti, affari di famiglia per Flavio Briatore ed Heidi Klum. E Wanda Nara lascia tutti senza fiato: che bello scherzetto di Halloween!