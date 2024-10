la settimana delle stelle

Nozze spettacolari in questa settimana di gossip: da quelle della figlia di Mourinho a quelle della figlia di Fiorello, passando per la cugina di Giulia De Lellis. Carla Bruni ha sfilato in passerella tra gli angeli a New York, invece, Maria Elena Boschi ha calcato il red carpet del cinema di Roma tra i baci e coccole di Giulio Berruti. Emma si è rilassata a fare shopping in America e Fedez ha parlare nel giorno del suo 35enne compleanno.