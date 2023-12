la settimana delle stelle

Trionfa l'amore nella settimana dei vip, con Barabra De Rossi che ha sposato Simo Fratini dopo 6 anni insieme.

Passione alle stelle per Chiara Ferragni e Fedez, seminudi allo specchio per un bacio bollente, e per Anna Tatangelo e Mattia Narducci avvinghiati alle terme. Intanto Francesco Totti e Noemi Bocchi si godono una vacanza formato famiglia a New York Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker invece nessun ritorno di fiamma in vista, a dispetto delle voci. Il cantante ha assicurato: "è un rapporto di grande amicizia".