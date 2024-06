I Ferragnez tengono banco in questa settimana di fine maggio, in particolare Fedez tra nuove fidanzate, vita da playboy, dissing con Chiara Ferragni, riferimenti alla moglie ma sempre con grande rispetto per la madre dei suoi figli. E poi ci sono i baci infuocati di Melissa Satta, l’annuncio di Fabrizio Corona che diventerà papà bis e il nuovo amore di Michelle Hunziker.