La settimana delle stelle

Melissa Satta e Matteo Berrettini belli e innamorati sulla spiaggia di Miami, Diletta Leotta fantastica con il pancino di quattro mesi, Aurora Ramazzotti finalmente mamma e Fabrizio Corona alle prese con 49 candeline da spegnere.

Ma anche il safari di Chiara Ferragni, la passeggiata al parco di Luca Argentero, le foto bollenti della Canalis in Messico e della Corvaglia in Spagna. Ecco quel che ti sei perso in sette giorni di gossip.