La regina Elisabetta scatenata a cavallo... e il principe Filippo la segue in calesse

Un appuntamento al quale la regina Elisabetta non rinuncia è quello con il suo cavallo. Quasi ogni mattina la Sovrana calza gli stivali e monta in sella, pronta per una passeggiata in groppa al suo destriero, come racconta il settimanale Diva e Donna, mentre il principe Filippo la segue in calesse. E chissà se anche nel giorno del suo 93esimo compleanno, Sua Maestà è riuscita a ritagliarsi uno spazio tra i festeggiamenti, per la sua galoppata quotidiana?