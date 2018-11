La buonanotte bollente di Wanda Nara su Instagram

Una serie di brevi video in lingerie per augurare la buonanotte ai suoi follower di Instagram. La protagonista della bollente serata social è Wanda Nara, moglie e agente del centravanti dell'Inter Mauro Icardi. La showgirl argentina ha dunque cercato di dimenticare in fretta la dura sconfitta subita dai nerazzurri sul campo dell'Atalanta facendosi apprezzare sul web per le sue curve. Per Wanda non si tratta certo della prima volta: sul suo profilo si alterna in continuazione scatti e video molto provocanti alle foto con la famiglia, fino alle dediche amorose dedicate al suo Maurito.