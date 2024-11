Fedez ha deciso di mettere un oceano tra se stesso e i problemi che ha lasciato in Italia. Nei giorni scorsi aveva condiviso con i fan alcune immagini della sua avventura americana. Ai follower ha mostrato il panorama, accompagnando le immagini dalle parole della canzone “All My Life” di Lil Durk. In particolare, il rapper è rimasto colpito da queste strofe: "Tutta la mia vita (tutta la mia vita). Hanno cercato di farmi cadere. Ho pensato di fermarmi, ma i media mi hanno etichettato come una minaccia. Ho parlato con il sindaco e i politici, sto cercando di cambiare l'opinione pubblica. Non posso più giustificare il mio passato, vengo dalle macerie. Alcuni sostenevano che non sarei mai diventato una superstar, ma so di essere diverso (no, no, no). Sono la voce, ma il sistema non mi ha dato alternative. Conosco persone che non sono ancora state coinvolte". Pare quindi che negli Stati Uniti si stia rigenerando, per tornare in Italia più forte di prima.