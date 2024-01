Kendall Jenner a luci rosse, il suo bikini è striminzito

Kendal Jenner mostra il fisico e il lato B su Instagram: il micro bikini è hot

Le pose in bikini di Kendall Jenner sono sexy e audaci, con la modella che gioca con la seduzione e sceglie posizioni capaci di enfatizzare le sue curve: il risultato è ad alto tasso erotico. E' in vacanza con un gruppo di amici tra cui Hailey Bieber (moglie di Justin Bieber) in una meta esotica che non ha rivelato ma che sembra essere le Barbados, e dalla spiaggia invia cartoline piccanti ai follower. Il suo bagno al tramonto lascia senza fiato, il brindisi con il seno nudo in mostra attira i cuori social. "Gli anni passano e sembrano sempre più veloci. Presenze e tempo è tutto ciò che posso chiedere. Sono molto grata per quello che è stato, molto ottimista per quello che sarà. Dai amore alle persone che tieni vicino al tuo cuore e non perdere un secondo. 2024 inondami con amore e risate, gratitudine e crescita, pazienza e presenza" ha scritto condividendo le foto.