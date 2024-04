Katia Follesa e Angelo Pisani al capolinea dopo 25 anni d'amore

Tgcom24

Dove abitano ora Katia Follesa e Angelo Pisani? Col senno di poi l’intervista di Katia Follesa in cui parla di Angelo Pisani al “Corriere della Sera” fa pensare che la separazione fosse nell’aria. “C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate – aveva spiegato l’attrice -. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”. Poi però aveva spiegato meglio: “Non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione. Ne abbiamo parlato anche con nostra figlia, Agata, spiegandole che non sarebbe venuta meno la nostra quotidianità, ma si sarebbe aggiunta questa dimensione”. Anche sui social continuano a promuovere i loro progetti teatrali insieme con lo stesso entusiasmo di una volta.

Katia Follesa e Angelo Pisani quanti anni sono stati insieme? Come si chiama la figlia? Sono stati marito e moglie? Chi ha fatto la dichiarazione d'amore? Katia Follesa e Angelo Pisani hanno fatto coppia dal 2006 e hanno avuto una figlia, Agata, nel 2010. Comici cresciuti con Zelig, lui con i “Pali e Dispari”, lei nel duo “Katia e Valeria”, insieme sono stati protagonisti di sit-com, show teatrali, commedie e serie tv. Hanno pure pubblicato un libro “Diciamoci tutto (al massimo ci lasciamo)” scritto da entrambi in cui raccontano la loro vita familiare. Nella loro vita sentimentale hanno vissuto anche un periodo di separazione.

Katia Follesa e Angelo Pisani hanno vissuto la loro storia d’amore senza mai arrivare al grande passo. Nello spettacolo “Finché social non ci separi” Angelo si era inginocchiato ai piedi di Katia con un anello chiedendole la mano ma di fatto non sono arrivati alle nozze. “Siamo cresciuti insieme, siamo diventati compagni e genitori. Il nostro legame va oltre il matrimonio” era stata la spiegazione di Angelo Pisani. Katia Follesa un mese fa a "Verissimo" ha detto: "Le nozze? Non è cosa".