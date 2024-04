Tgcom24

Lo scatto del matrimonio La foto è stata scattata a Buckingham Palace dalla loro fotografa personale Millie Pilkington, ingaggiata per riprendere la coppia nell'occasione importante del loro matrimonio.

La malattia di Kate e l'annuncio con un videomessaggio L'anniversario di nozze della coppia reale arriva mentre Kate si sta ancora sottoponendo alla chemioterapia iniziata a febbraio, a seguito della diagnosi di tumore arrivata dopo l'intervento chirurgico di gennaio.

Dopo giorni di speculazioni e rumor Kate Middleton ha voluto fare chiarezza e il mese scorso ha condiviso la notizia scioccante facendo appello al tempo, allo spazio e alla privacy. Kate Middleton ha annunciato la sua malattia in un emozionante videomessaggio, in cui seduta su una panchina a Windsor, ringraziava il marito, il principe William, per il suo sostegno. La principessa, 42 anni compiuti a gennaio, ha anche detto di aver dato la notizia a George, 10 anni, Charlotte, 8, e Louis di 5 anni, dicendo loro che sarebbe andato tutto "bene". "Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento".



"Questo ovviamente è stato un enorme shock. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Ci è voluto del tempo per riprendersi da un intervento chirurgico importante e iniziare il mio trattamento. La cosa più importante è che ci è voluto del tempo per spiegare tutto ai principini George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro, sto bene e sto diventando più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito".