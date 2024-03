E' quanto ha affermato un portavoce di Kensington Palace in un messaggio che si prospetta essere l'ultimo proveniente dal principe e dalla principessa del Galles, dopo lo scioccante annuncio di Kate Middleton di essere in cura per un cancro , come riferisce la BBC.

Gratitudine e commozione Kate Middleton e il principe Willian sono "enormemente toccati dai messaggi" che hanno ricevuto in seguito alla diagnosi di cancro a Catherine "da persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta al messaggio di Sua Altezza Reale", affermano i portavoci di Kensington Palace: da adesso la coppia intende gestire la vicenda in privato.

I principi "sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento", si afferma nella nota. Si tratta di un messaggio che è allo stesso tempo un ringraziamento, un riconoscimento della risposta straordinariamente positiva al videomessaggio di Catherine e un educato avvertimento nel sottolineare che la fase pubblica di questa vicenda si chiude qui.





L'annuncio del tumore Dopo giorni di speculazioni e rumor Kate Middleton ha voluto fare chiarezza e con un annuncio shock ha annunciato di essere in cura per un tumore e di aver già cominciato un ciclo di chemioterapia. Composta e sorridente la principessa è apparsa, seduta su una panchina, e ha parlato in un video, che in pochi secondi ha fatto il giro del mondo.

Nella toccante clip Kate ha ringraziato il marito, il principe William, per il suo sostegno. La principessa, 42 anni compiuti a gennaio, ha anche detto di aver dato la notizia a George, 10 anni, Charlotte, 8, e Louis di 5 anni, dicendo loro che sarebbe andato tutto "bene". Kate è stata ricoverata in ospedale il 16 gennaio per un "importante intervento chirurgico addominale". Al momento dell'operazione si pensava che la sua condizione non fosse cancerosa, poiché nessun test aveva confermato la presenza del tumore. Tuttavia, i test postoperatori hanno invece ribaltato la diagnosi. "Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento".

"E' stato uno shock per me e William" "Questo ovviamente è stato un enorme shock. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Ci è voluto del tempo per riprendersi da un intervento chirurgico importante e iniziare il mio trattamento. La cosa più importante è che ci è voluto del tempo per spiegare tutto ai principini George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro, sto bene e sto diventando più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito".

"Abbiamo bisogno di tempo e privacy" "Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come lo è l'amore, il sostegno e la gentilezza che è stato dimostrato da tanti di voi. Significa così tanto per entrambi", ha detto Kate ai propri sudditi. Aggiungendo che la famiglia ora ha bisogno di "tempo, spazio e privacy" mentre completa il trattamento. Ha aggiunto: "Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l'ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo. In questo momento penso anche a tutte quelle vite colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore, non perdete la fede o la speranza. Non siete soli".