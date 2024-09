Kate e William alla conquista “benefica” degli Usa, scontro con i Sussex?

Già da tempo la Royal Foundation aveva fatto richiesta in America per ottenere un marchio per estendere l’attività di beneficenza in tema di salute mentale, ma per un cavillo burocratico sarebbe rimasto sospeso e poi le condizioni di salute di Kate Middleton avevano contribuito a mettere da parte l’intenzione dei principi di Galles. Ora che la moglie di William ha annunciato la fine della chemio e il lento ritorno agli impegni pubblici, anche il programma americano sarebbe ripartito. Due però i motivi di scontro con i Sussex: gli Usa sono sempre stati considerati terreno di Harry e Meghan e la salute mentale è un tema caro a entrambe le coppie.